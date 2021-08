Nelle ultime settimana in casa Lazio si sta parlando molto dei possibili nuovi esterni d'attacco da aggiungere alla rosa di Sarri, ma quest'ultimo continua a chiedere anche un difensore. Al momento le scelte del Comandante dimostrano come Vavro sia stato sostituito da Patric al centro della difesa. Poiché per lo spagnolo si tratta di un ruolo tutt'altro che naturale ecco che torna di moda la ricerca di un difensore.



Tra i profili emersi all'inizio del mercato vi era anche quello di Matija Nastasic. Il serbo, gestito da Ramadani (stesso agente di Sarri) è in scadenza nel 2022 con lo Schalke 04. Poiché il club di Gelsenkirchen è retrocesso, Nastasic verrà quasi svenduto, ma c'è una squadra italiana che ha battuto la Lazio (e non solo) sul tempo. Si tratta della Fiorentina. Come riporta Il Corriere dello Sport infatti l'approdo del classe '93 a Firenze per la seconda volta è ormai solo una formalità.