Sono 8,83 i milioni che la UEFA ha versato nelle casse della Lazio per questa prima parte di stagione. Circa 5 quelli derivanti dal market pool, il resto legato ai risultati dei primi tre incontri della fase a gironi della Champions. Soldi freschi che, scrive il Tempo questa mattina, potrebbero essere investiti già a gennaio sul mercato. Magari per un paio di innesti che portino una ventata di aria fresca in una squadra apparsa spenta in diverse occasioni in questa prima parte di stagione.



La difesa sembra il reparto più in crisi, con un'involuzione netta rispetto all'anno scorso. 13 gol subiti in 11 gare sono un dato che non permette alla squadra di sognare in grande. Altrettanti però sono i gol realizzati (dodici mesi fa erano 23), per questo anche in avanti nella prossima sessione di mercato si potrebbe pensare di fare qualcosa. A maggior ragione se davvero arrivassero offerte irrinunciabili per Immobile dall'Arabia. Ci sono poi ancora da sistemare alcuni esuberi (Basic su tutti) e da trovare una sistemazione per Mario Gila. Lo scenario di massicci interventi della società nella sessione invernale è però frenato dai precedenti. In passato molto raramente Lotito a gennaio ha avallato operazioni costose e grandi cambiamenti nella rosa. La speranza del club, in ogni caso, è che da qui ai prossimi due mesi il rendimento generale, anche dei nuovi arrivati in estate, possa migliorare nettamente per uscire dalla palude di metà classifica in cui la squadra è piombata. Il che permetterebbe al patron di programmare le prossime mosse di mercato con più calma senza ricorrere alle riparazioni invernali.