Dopo la buona esperienza durante la stagione scorsa nella Salernitana,continuerà il suo percorso di crescita lontano da Formello. Secondo Sky Sport, il giovane portiere della Lazio già in giornata firmerà il nuovo contratto con la, club di Serie C. Cambio di categoria dunque, ma non cambio di regione, ci si sposta solamente di qualche provincia. L'ex Primavera lascerà i biancocelesti in. A tal proposito, attraverso le pagine de Il Mattino,, ds. della società campana, ha confermato: "Per la porta stiamo definendo i dettagli per ingaggiare Adamonis dalla Lazio".