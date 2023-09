Sarri deve scogliere un unico dubbio per la trasferta della Lazio sabato a Torino contro la Juventus. A centrocampo, si giocano una maglia da titolare Kamada e Guendouzi, per completare il reparto insieme ai confermatissimi Luis Alberto e Cataldi. Decisive saranno le prove tattiche di oggi e la rifinitura di domani mattina. Al momento il giapponese sembra in vantaggio; in ogni caso è molto probabile vedere a partita in corso una staffetta tra i due.