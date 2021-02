Si avvicina un match determinante per la Lazio di Inzaghi. I biancocelesti domenica sera a San Siro contro l'Inter avranno delle risposte importanti in merito al cammino in campionato: o quarto posto o qualcosa in più. Intanto a Formello il club capitolino ha già iniziato a studiare la squadra di Conte. Nonostante qualche acciacco, come riporta anche Il Corriere dello Sport difficilmente ci saranno sorprese nella formazione di Inzaghi. Resta un solo ballottaggio, esattamente sul centrodestra della difesa: Patric o Musacchio? Questo sarà il "dilemma" di Inzaghi da qui sino a un'ora prima del fischio d'inizio, anche se al momento è leggermente in vantaggio lo spagnolo.