Il mercato si è chiuso ma le uscite della Lazio non sono ancora finite. Tra cessioni, svicolati e prestiti, sono ventotto i giocatori che hanno lasciato Formello in questa sessione. Diventeranno a breve ventinove. L'ultimo a dire addio sarà Sofian Kiyine, che è pronto a trasferirsi al Lueven (Lovanio, ndr), in Belgio.



Per il classe '97 si erano anche aperti spiragli di permanenza in biancoceleste questa estate. Ma nelle gerarchie di Sarri partiva parecchio indietro e di spazio in campo ne avrebbe avuto poco. Fino all'ultimo il ragazzo ha atteso possibili offerte dall'Italia, alla fine invece andrà in Pro League (la Serie A belga, ndr). Cessione a titolo definitivo che frutterà 2 milioni di euro alle casse laziali.