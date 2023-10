Lorenzo Insigne è in rotta con i tifosi del Toronto FC e vorrebbe tornare in Italia. E secondo il Messaggero in questi giorni si sarebbe proposto allaper tornare a lavorare conCriticato in Canada per il poco brillante rendimento suo e di tutta la squadra nel campionato di MLS, l'ex Napoli già in estate avrebbe voluto lasciare l'America per tornare in Italia, ma non c'erano le condizioni economiche per poter realizzare il trasferimento. Il ricco stipendio percepito dall'attaccante esterno originario di Frattamaggiore lo vincola di fatto in una prigione dorata. In inverno però lo scenario potrebbe cambiare. Accettandoil calciatore potrebbe trovare più facilmente una società disposta ad accoglierlo, almeno per sei mesi.Dalle parti di Formello al momento non risulta alcun contatto diretto.In casa Lazio c'è la questione Pedro da chiarire. Lo spagnolo, nonostante il rinnovo firmato in estate, potrebbe decidere di salutare tutti e andare a chiudere la carriera nel suo paese. Anche se dopo il gol della vittoria in Champions contro il Celtic ha dichiarato di voler rimanere in biancoceleste, la prospettiva di dover giocare solo spezzoni di partite in questa stagione potrebbe spingerlo a ragionare seriamente su un addio anticipato. La sensazione è che solo in questo caso Insigne potrebbe diventare un'opzione percorribile per la Lazio.