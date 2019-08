Una buona e una cattiva notizia per Simone Inzaghi. Lazzari, dopo la conferenza stampa di presentazione, in allenamento è stato schierato tra i titolari. Inzaghi ci punta, l'ex Spal sta lavorando duramente per superare l'infortunio al dito della mano destra. In campo non si è visto Lucas Leiva.



ANCHE LEIVA OUT - Il centrocampista brasiliano ha saltato la seduta per un affaticamento muscolare, le sue condizioni sono da valutare nei prossimi giorni ma, a pochi giorni dal match contro la Sampdoria, la notizia non fa sorridere di certo lo staff della Lazio.