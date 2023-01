La Lazio potrebbe decidere di vendere Vecino in questi ultimi giorni di mercato. Secondo quanto riporta il Messaggero questa mattina il calciatore avrebbe parlato al telefono direttamente con Lotito chiedendo la cessione. Il suo addio sbloccherebbe l'indice di liquidità per due acquisti, considerando che è arrivato a 0 in estate (dunque qualunque incasso sarebbe una plusvalenza importante) e che i biancocelesti risparmierebbero mezza annualità di stipendio (guadagna circa 2 milioni).



Soluzione a sorpresa, che però sembra complicata già in partenza: al momento il calciatore è infortunato (risentimento muscolare dopo Lazio-Milan) e trovare un acquirente a pochi giorni dalla chiusura del mercato non è affatto scontato. In ogni caso, a mettere a tacere del tutto ogni possibile voce ci ha pensato l'agente del centrocampista. Alessandro Lucci, smentendo l'indiscrezione della richiesta di cessione. Al contrario, il procuratore ha sottolineato quanto Vecino sia riconoscente al club biancoceleste per aver creduto in lui in estate. L'uruguayano insomma sta bene a Roma e non si muoverà in questi giorni.