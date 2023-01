Lazio in campo contro il razzismo. Nel riscaldamento della gara di oggi con l'Empoli, all'Olimpico, i biancocelesti indosseranno una maglia con la scritta "No Racism". La società, dopo le polemiche degli ultimi giorni, in seguito agli episodi accaduti a Lecce, che hanno portato alla qualifica della Curva Nord per la partita di oggi, prosegue così il suo percorso di sensibilizzazione e di condanna verso ogni forma di discriminazione.