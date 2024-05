Lazio, una neopromossa ha messo gli occhi su Pedro

Cescpensa aper il suo. Ne parla oggi il Corriere dello Sport. La squadra lombarda, neopromossa in Serie A , da un lato festeggia il traguardo raggiunto dopo 22 anni e dall'altro pensa già a regalarsi alcuni colpi a effetto per il mercato. E così, dopo le voci su Vardy, ora nel mirino c'è anche l'attaccante spagnolo dellaA fine anno le strade dei biancocelesti e dell'ex Barça, Chelsea e Roma molto probabilmente si separeranno e l'allenatore dei comaschi ci sta facendo più di un pensierino.Pedro veste la maglia della Lazio dal 2021, dopo essersi trasferito direttamente dalla Roma (evento storico nella Capitale, ndr). Non ha mai nascosto il suo desiderio di voler tornare un giorno a casa sua, alle Canarie, per chiudere la carriera lì. Ma ora con l'amico ed ex compagno di squadra Fabregas - con cui ha giocato insieme sia al Barcellona, sia al Chelsea - potrebbe decidere di rinviare di qualche anno il suo ritorno in patria. Per ora comunque è solo un'idea. Anche perché, al netto delle intenzioni,(anche se la clausola per il prolungamento di un altro anno del contratto è già scattata mesi fa, ndr). A fine stagione si siederà comunque al tavolo con Lotito e Fabiani per parlare del suo futuro. Ogni scenario quindi resta aperto e sulle sponde del lago Lario in questo momento ogni sogno sembra lecito per chiunque.