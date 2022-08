La Lazio ha messo Sergio Reguilon nel mirino e da tempo sta trattando con il Tottenham per provare a trovare un accordo in prestito con diritto di riscatto. Secondo la stampa inglese, tuttavia, il club biancoceleste si sta trovando a dove battagliare con una nuova rivale. Sfumata l'Atalanta è il Nottingham Forest ad aver aperto dei discorsi con gli Spurs per l'esterno spagnolo.