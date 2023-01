Passo indietro dell'Arsenal per Milinkovic. Secondo quanto scrive oggi il quotidiano britannico The Guardian i Gunners si starebbero tirando indietro dalla corsa al centrocampista della Lazio, per il quale Lotito continua a chiedere 100 milioni per cederlo a gennaio. Il club londinese ha invece individuato nello stesso ruolo un altro profilo molto meno costoso. Si tratta di Youri Tielemans, in scadenza a giugno con il Leicester. Le trattative tra l'entourage del calciatore e le Foxes per il rinnovo non sono andate a buon fine e diverse società stanno pensando di cogliere l'occasione. L'attuale capolista della Premier sembra però poter battere tutti sul tempo.