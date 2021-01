Mentre la Lazio si avvicina alla sfida contro la Fiorentina prevista alle ore 15:00 allo stadio Olimpico, la società per forza di cose deve capire se operare sul mercato o meno. Tutto ruota intorno a Lulic. In caso di rientro del capitano, al massimo gli verrà affiancato un under 22 sulla fascia sinistra (oltre a Fares). Inzaghi ha già detto che attende il bosniaco in gruppo tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio, ma il club si è dato un'altra settimana per decidere il suo futuro. Come riporta Il Corriere dello Sport la Lazio entro il 15 gennaio prenderà una decisione.