Sembra si sia fatto avanti un club dalle parti di Formello per Adekanye. Come riportato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, alla porta della Lazio avrebbe bussato lo Spezia. La società ligure vorrebbe assicurare un colpo di prospettiva ad Italiano, ecco spiegato l'interesse per il classe '99 biancoceleste. Nel caso, la Lazio lascerebbe partire Adekanye solo in prestito, ma al momento l'ex Liverpool non ha intenzione di spostarsi dalla capitale.