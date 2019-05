Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, la Lazio sarebbe pronta a fare una rivoluzione nella rosa. Tra i nomi in partenza ci sono sicuramente Lulic e Parolo così come almeno uno tra Luis Alberto e Milinkovic-Savic anche se, in caso di offerte cospicue per entrambi, non è esclusa la partenza di tutti e due i centrocampisti.