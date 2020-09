ROMA - La vicenda che dalla sera del 4 settembre ha fatto storcere il naso all’ambiente Lazio è stata quella relativa alle dichiarazioni di Acerbi dopo Italia-Bosnia. Una sorta di sfogo in diretta nazionale sul suo rinnovo che non è piaciuto molto ai tifosi, suoi primi estimatori. Come riporta La Gazzetta dello Sport però, l’idea di rinnovare il contratto del numero 33 di almeno due anni era già nell’agenda di Lotito. Dopo il lockdown però, la società ha abbassato l’offerta e questo non è piaciuto al Leone. Quest’ultimo attualmente percepisce circa 1,8 milioni di euro (scadenza 2023). La sensazione è che con una proposta che ricada sui 2,5 milioni potrebbe accettare, ma urgono chiarimenti con lui e il suo entourage gestito da Federico Pastorello. L’obiettivo è quello di evitare il “caso Acerbi”, che si andrebbe ad aggiungere ai risaputi casi Pandev, Ledesma, Zarate, Keita e de Vrij. A quel punto, Inter e Napoli sarebbero pronte all'assalto.