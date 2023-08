La Lazio ha accolti ieri Christos Mandas, portiere greco arrivato dall'OFI Creta. Si tratta di un classe 2001, costato 800mila euro più una percentuale su una futura rivendita. In Grecia lo considerano un predestinato. I biancocelesti avevano in mente di lasciarlo parcheggiato in prestito ancora un altro anno nel club dell'isola ellenica, per continuare a farsi le ossa. Oggi invece il Messaggero parla di valutazioni in corso per un possibile cambio di programma.



Sarri e la società stanno pensando di trattenere a Roma il ragazzo come terzo portiere, alle spalle di Provedel e Sepe, mandando invece in prestito Furlanetto. Sul portiere italiano, prodotto della primavera biancoceleste c'è forte l'interesse dell'Ascoli.