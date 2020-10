. Ci sono due titolari ai box. Il primo è, out per uno stiramento e fuori lista. L’altro è, che andrà valutato nei prossimi tre giorni. A questi va poi aggiunto il nuovo acquisto Wesley, il quale non si è ancora allenato in gruppo (Inzaghi punta ad averlo almeno a disposizione a Marassi). Insomma, una situazione non proprio idilliaca. Anche per questo motivo, negli ultimi giorni continuano a circolare voci su un. Quest’anno al centrocampista di Gallarate è capitato più volte in allenamento di fare le veci di Acerbi. Addirittura contro l’Inter, vista la clamorosa emergenza, ha giocato per un tempo intero al centro della retroguardia con buonissimi risultati.All’elenco effettuato in precedenza, oltre al babymanca un altro nome. Si tratta di Denis. Acquistato la scorsa estate per ben 10,5 milioni di euro,, il colosso slovacco è diventato un caso. Il primo anno si abbona a tutti. Non è facile ambientarsi in Serie A per uno straniero. Per questa nuova annata nonostante lo scarso impiego della passata stagione, l’ambiente confidava molto nella sua rinascita. Al rientro dal ritiro di Auronzo di Cadore però, il classe ’96 non si è mai allenato con la squadra. Motivo? Pubalgia, infortunio ostico per ogni calciatore.- Così, solo differenziato in crescendo per lui: dalla corsetta, ai cambi di direzione, arrivando fino agli allunghi ad alta intensità. Dopo quasi un mese di lavoro in solitaria, sabato 3 ottobre il giocatore si è allenato con la squadra, in tempo in tempo per partire con la Slovacchia. Ebbene sì, perché al contrario di Muriqi (il quale, tramite pressione della Lazio è rimasto a Formello per recuperare il lavoro perso accaparrandosi gli insulti di tutto il Kosovo), Vavro è sembrato guarire un po’ troppo miracolosamente. Addirittura giovedì scorso (8 ottobre, ndr)(o 2021 che dir si voglia) con la propria nazionale contro l’Irlanda. Il match è stato vinto ai rigori proprio dalla Slovacchia che in finale affronterà l’Irlanda del Nord.In più, il giorno prima della partita senza alcun timore Vavro si era espresso così ai microfoni della federazione slovacca: “Non ho più preoccupazioni e credo che passerà tanto tempo prima che i problemi fisici torneranno da me. Ho completato quasi tutta la preparazione estiva,”. Nella sfida di ieri sera contro la Scozia persa per 1-0, il centrale biancoceleste non è stato impiegato. L’ultimo match con la propria nazionale sarà mercoledì 14 ottobre contro Israele nel gruppo 2 della Lega B di Nations League. Poi il ritorno a Formello, ma stavolta senza scuse.Negli ultimi giorni è questo il paradosso in casa Lazio e chissà che da giovedì, giorno del rientro di Vavro a Formello, possa essere definitivamente sciolto.