In attesa degli sviluppi della stagione di Muriqi (al momento al di sotto delle aspettative) tra gli acquisti flop degli ultimi due anni in casa Lazio vi è Denis Vavro. Il difensore slovacco non è mai riuscito ad ambientarsi. 18 presenze in totale in biancoceleste e in questa stagione relegato tra i fuori rosa. Un vero e proprio fallimento considerando che il club capitolino due estati fa ha sborsato 10,5 milioni di euro per portarlo alla corte di Inzaghi. Ora l'imperativo per la Lazio è quello di far svalutare il cartellino del calciatore il meno possibile. Per questo motivo è praticamente certo che Vavro verrà piazzato già nel mercato di gennaio. Si è parlato di Bologna e Fenerbahce su di lui, ma al momento nulla di concreto. L'unica cosa certa è l'opzione attraverso il difensore lascerà la Lazio, ovvero il prestito.