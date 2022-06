Denis Vavro ha parlato ai microfoni di The Transfer Window, il difensore slovacco, in forza al Copenaghen da sei mesi, ma ancora di proprietà della Lazio, ha parlato del suo futuro. Vorrebbe rimanere in Danimarca e probabilmente molto presto sarà accontentato:



"Io sono fiducioso e penso che diventerò a tutti gli effetti un giocatore del Copenaghen molto presto. Penso che il trasferimento possa avvenire già entro questa settimana, magari venerdì o sabato. Insomma, è questione di ore. Non so di preciso quanto manchi per chiudere l'affare tra i club. Sono domande da porre al mio agente, non a me. Adesso sto tornando a casa, in Slovacchia per qualche giorno di vacanza".