Dopo un mese di settembre passato ai box, Denis Vavro ha raggiunto la propria nazionale, la Slovacchia, e da lì ha suonato la carica anche in ottica Lazio. Ecco come si è espresso il difensore classe '96 al sito ufficiale della federazione slovacca: "Sto bene, anzi penso di non esssere mai stato meglio. Sono convinto che i problemi fisici siano alle spalle e non torneranno a tormentarmi. Ho completato tutto il lavoro che mi era stato prescritto, ho fatto tanto nuoto per rinforzare l'addome, sono sicuro di essere pronto. Ho molta fame di calcio e spero che l'allenatore (il ct slovacco ndr) possa darmi una chance. Il lockdown a Roma? È stato molto brutto, eravamo chiusi in appartamento o in hotel, potevamo solo andare al supermercato per comprare da mangiare. Ora si è tornati a una sorta di normalità, a Roma sono tornati anche i turisti".