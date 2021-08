Tra i calciatori che non hanno convinto Maurizio Sarri in questo pre-campionato vi è senza dubbio Denis Vavro. La Lazio sta cercando di vendere il difensore slovacco, ma difficilmente verrà ceduto in Italia. Come riporta Il Corriere dello Sport infatti, Tare e il suo agente stanno valutando una sistemazione nel Bel Paese durante questa finestra di mercato. Il club capitolino cedendolo all'estero perderebbe i benefici del Decreto Crescita. Altrimenti andrà ceduto a gennaio, ma al momento serve l'uscita sua o quella di Patric per completare il reparto difensivo con un altro innesto.