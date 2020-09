Nonostante la smentita di Franco Vazquez nei giorni scorsi, il quale aveva detto di aver intenzione di rispettare il suo contratto col Siviglia (scadenza 2021), negli ultimi giorni sono circolate altre voci sull'interesse della Lazio. A ribadire la situazione del "Mudo" c'ha pensato il ds degli andalusi ed ex Roma, Monchi. Queste le sue parole in conferenza stampa: "Non c'è nessuna trattativa con la Lazio per Vazquez, tutto quello che so sulla questione l'ho letto dalla stampa. L'ho visto allenarsi oggi con la prima squadra, andrà in Supercoppa e per noi è un giocatore importante".