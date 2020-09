Negli ultimi giorni uno dei calciatori accostati alla Lazio è stato Franco Vazquez. Il calciatore del Siviglia sarebbe un ottimo rinforzo per il centrocampo, eppure lui stesso ha smorzato i vari rumors in merito a una sua partenza. Ecco come si è espresso al canale ufficiale del club andaluso: "E’ iniziato il mio ultimo anno di contratto con il Siviglia e sono concentrato sul dare il massimo qui e giocare una grande stagione. Voglio concludere questa avventura nel modo migliore possibile. Cerco sempre di dare il massimo, il Siviglia era quello che cercavo quando ho lasciato l’Italia. Non potevo chiedere di più, sono contento. Adesso arriveranno appuntamenti importanti come la Supercoppa contro il Bayern Monaco. Qui sono al top, e spero di concludere nel modo migliore possibile. Ci aspetta una stagione difficile tra campionato e coppe, giocheremo ogni tre giorni e dovremo fare attenzione: meritavamo di tornare a giocare la Champions".