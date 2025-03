Getty Images

Vigilia di. Prima della gara di ritorno contro il, il centrocampista dellaMatiasha parlato in conferenza stampa a Formello."Sono rientrato bene. non è semplice fare percentuali sullo stato di forma, ma io mi sono sentimo meglio di quello che pensavo. Ai 90 minuti ci tornerò piano piano, ma anche i tempi di recupero mi lasciano soddisfatto"."L'europa League è bellissima e man mano che vai avanti diventa sempre più bella. siamo a una partita dai quarti di finale e si sente anche la carica nell'ambiente. Ora però dobbiamo solo pensare a passare il turno, poi penseremo alle altre partite. A questo livello non ci sono partite semplice. Non è che dopo la vittoria lì allora è diventato tutto semplice. Dobbiamo pensare a vincere domani. Quest'anno la formula all'inizio era diversa e io preferivo quella di prima, ma è solo un dettaglio".

"Con il passare degli anni uno si rende conto di poter aiutare in diversi modi. Anche durante la settimana, parlando con i compagni, come facevano i più grandi con me quando ero più giovane. Io cerco sempre di farlo perché lo sento come una responsabilità. Io qui sto bene e la mia famiglia è contenta. Ogni cosa verrà affrontata a suo tempo. Da parte mia c'è massima disponibilità. Su Belahyane dico che sono rimasto sorpreso dalla gara d'andata col Verona. Non lo conoscevo e mi sta continuando a fare una bella impressione anche qui. Sono sicuro che darà grandi soddisfazione alla Lazio. Penso che giocando ogni tre giorni non si può essere al 100% sempre. La concentrazione e la mentalità è fondamentale. In partite come quella di domani è l'atteggiamento che farà la differenza".

"Io ho fatto tutti i ruoli e se devo giocarer 20 metri più alto o più basso non è un problema. A me non cambia. Io cerco di vedere sempre gli spazi per riempirli. Non sono un centravanti, ma se serve occupare quello spazio con un movimento mi ci butto. Poi se e come devo giocare lo decide il mister e io mi adeguo. All'andata il campo non era buono e si prestava a una partita più fisica. Loro in quello sono più bravi. In un campo in condizioni migliori credo che saremo avvantaggiati noi"."Ci pensavamo quando c'erano i sorteggi ma non è successo e quindi ora non ci pensiamo più a quello di campionato manca molto e una eventuale finale al momento è troppo lontana per pensarci".