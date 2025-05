Lazio, Vecino aspetta la chiamata per il rinnovo. Intanto però si fanno avanti le altre pretendenti

Getty Images

Il futuro diè tutto da scrivere. Letteralmente, visto chee quindi sarebbe già libero di accordarsi ex novo con chiunque. Ha deciso però di aspettare i biancocelesti, perché a Roma sta bene e a Formello è ormai diventato un punto di riferimento per tutti. Con la società bisognerà però trovare un nuovo accordo: cifre, duarata ed eventuali clausole sono tutte da definire.. Nel frattempo però lesi fanno sempre più insistenti.

Oltre l'opzione di un ritorno in Sudamerica, a casa sua in Uruguay, per chiudere lì la carriera,A parlarne oggi è il Corriere dello Sport che spiega pure come il calciatore in realtà una telefonata dalla dirigenza biancoceleste sa la aspettava già nei giorni scorsi. Se alla fine il matrimonio non dovesse proseguire, in Spagna c'è il- fresco finalista della Conference League - pronto a presentargli un'offerta. In Portogallo invece è stato ilad informarsi sulla sua situazione. Una pretendente però c'è anche in Italia. Si tratta del, che giocherà in A anche l'anno prossimo e che vuole aggiungere sostanza ed esperienza alla propria mediana. Vecino per ora aspetta ancora un segnale dalla Lazio e nel frattempo proverà a dare il suo contributo per portare i biancocelesti in Europa anche la prossima stagione. Poi tra qualche settimana deciderà quale strada seguire.