Ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto Matias Vecino. Il centrocampista biancoceleste ha parlato al termine della seduta di allenamento di oggi a Auronzo di Cadore.



RUOLO - "L’anno scorso ho fatto prima mezzala poi davanti alla difesa, in questo momento della mia carriera mi trovo meglio davanti alla difesa, ma il mister sa che può contare su di me anche come mezzala. Sarri è rimasto uguale: le sue idee sono più o meno le stesse. È un martello su ogni dettaglio e credo che questo sia il punto di forza. Quando si vede una squadra giocare, riesci immediatamente a capire sia la sua".



RITIRO - "Da diversi anni non facevo un ritiro, perché c’è sempre stato qualcosa con la Nazionale e arrivavo in ritardo. Così invece ho avuto più tempo per lavorare sulla parte fisica e sui dettagli. Farlo in un campo aperto insieme ai tifosi è meglio, ti dà più piacere, è una cosa positiva. L'importante è prepararsi al meglio per la Champions e raggiungere la condizione migliore, poi piano piano affronteremo le partite che verranno. Sarà una stagione impegnativa, ma non ho dubbi che arriveremo preparati. Non ho una squadra preferita in particolare, che mi piacerebbe incontrare. Saranno tutte forti. La Champions si fa proprio per questo: per misurarsi con i migliori. Qualsiasi ci capiterà, avrà il nostro benvenuto".