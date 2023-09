Matias Vecino, decisivo nella vittoria della Lazio sul Torino, ha parlato ai microfoni di Dazn nel postpartita. Queste le sue parole:



CHAMPIONS - "Sono felice della prestazione della squadra, era molto importante vincere e farlo contro una squadra dura come il Torino. Dobbiamo tornare in corsa per un posto Champions, che è l'obiettivo. Abbiamo tempo, è un passo importante".



RINASCITA LAZIO - "Quando ci sono situazioni devi ripartire, ci siamo parlati, dovevamo ripartire dalle cose semplici come mettere la cattiveria. Siamo sempre stati uniti, sappiamo di essere forti ma dobbiamo giocare da squadra perché da soli non si va da nessuna parte".



PRIMO GOL IN CASA LAZIO - "Avevo segnato in Europa, ma in campionato no. Sono contento di aver segnato, ma speriamo di poter continuare su questa strada."



MILAN ALLA PROSSIMA - "Spero sempre di giocare. Ora tocca al mister decidere. Io sono sempre a disposizione."