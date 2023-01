L'ex di giornata è Matias Vecino, che ha vestito la maglia dell'Empoli nel 2014-15, proprio con Sarri in panchina. Ai media ufficiali della Lazio il centrocampista uruguayano ha parlato così dell'importanza della gara di oggi:



GARA DA EX -"L'Empoli è sempre difficile da battere, conosco molto bene la loro mentalità propositiva. Anche con l'Udinese hanno fatto bene e sfiorato la vittoria, per questo sarà una partita molto dura. Con loro giocai il mio primo campionato con continuità e fu un'avventura bellissima. Eravamo in tanti ragazzi giovani alla prima esperienza in Serie A. Ci divertimmo e ci salvammo anche con alcune giornate di anticipo, un risultato impensabile a inizio stagione. Anche Sarri, in panchina, era al suo anno di debutto in Serie A"



DELUSIONE - "La partita contro il Lecce è stata una grande delusione, ma abbiamo tanta voglia di riscendere subito in campo. Dopo due sconfitte, oggi contro l'Empoli abbiamo l'opportunità di tornare alla vittoria, per ritrovare la nostra strada. La squadra ha lavorato duramente durante il ritiro invernale e sono certo che presto si vedranno i frutti. Io voglio continuare ad allenarmi con la stessa gioia e motivazione di sempre, per aiutare la squadra a centrare gli obiettivi".