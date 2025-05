Getty Images

Lazio, Vecino: "Il mio segreto? Ci credo sempre"

Gianluca Minchiotti

12 minuti fa



Matias Vecino, centrocampista della Lazio, parla ai microfoni di Dazn, dopo il pareggio per 1-1 con la Juventus. Suo il goal del pareggio biancoceleste in pieno recupero: "Qual è il segreto per segnare sempre goal decisivi? Ci credo sempre. Ho visto che loro erano un po' stanchi: l'importante è andare sempre anche sulle seconde palle".



Qualche anno fa hai tolto la Champions alla Lazio: ora la puoi regalare, magari con questo e altri goal? "Speriamo. Il primo anno ci siamo qualificati, andarci di nuovo sarebbe bello. Conteranno i dettagli".