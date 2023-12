Aveva annunciato provvedimenti Lotito e il primo a finire in castigo, secondo quanto scrive Il Messaggero, sembrerebbe essere Matias Vecino. Il presidente della Lazio non ha gradito la scarsa verve mostrata della squadra in campo in occasione del match contro il Cagliari, nonostante la vittoria, dando ragione ai fischi dei tifosi. Dalle parole questa volta il patron è passato ai fatti, dopo l'ennesima prestazione del gruppo al di sotto delle aspettative



Il centrocampista uruguayano oggi si è allenato separatamente dal gruppo e non sarà convocato da Sarri per la sfida di domani. Del suo comportamento, in particolare, non è piaciuto il modo in cui è sceso in campo nelle ultime gare e anche alcuni atteggiamenti nel corso dei successivi confronti negli spogliatoi sembrerebbero andati oltre il limite, tanto da spingere la società a misure disciplinari.