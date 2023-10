Dopo la sosta la Lazio rischia di dover fare a meno di uno dei suoi uomini migliori. Matias Vecino, decisivo nelle ultime settimane nei match contro Torino, Celtic e Atalanta, sarà infatti impegnato con l'Uruguay fino alla sera di mercoledì 17 di ottobre. Considerando il volo intercontinentale e il fuso orario è molto probabile che il centrocampista sudamericano non torni a lavorare a Formello prima di venerdì 20, a 24ore dalla trasferta dei biancocelesti col Sassuolo. Non certo la situazione migliore per Sarri che dovrà decidere se impiegare comunque uno dei suoi fedelissimi e punto di riferimento della rosa o concedergli un po' di riposo.