In casa Lazio ancora non è avvenuto il reintegro di Vecino in gruppo. Il centrocampista uruguayano oggi si è allenato da solo a Formello. Chi è sceso in campo ieri nella sfda di Coppa Italia vinta col Genoa oggi ha svolto una seduta defaticante in palestra. Per gli altri lavoro atletico in campo.



A Verona torneranno a disposizione Zaccagni e Casale. Da valutare invece le condizioni di Luis Alberto, dopo l'affaticamento post Cagliari.