Seconda giornata di presentazioni ufficiali a Formello. Dopo Cancellieri e Casale ieri pomeriggio, oggi tocca ad Alessio Romagnoli e Matias Vecino. Il centrocampista - sbarcato in biancoceleste da pochi giorni - ha voglia di iniziare da subito al meglio questa sua nuova avventura con la Lazio e ha parlato così in conferenza stampa pochi minuti fa:



SEGNO DEL DESTINO - "Sono contento di essere arrivato qui, il mister mi conosce, so già come lavora e se sono qui è anche un po' un segno del destino. I compagni sono fortissimi, so bene in che squadra sono arrivato e voglio dare il mio contributo".



RUOLO - "Il mister mi conosce bene, sa bene dovo posso servire e io sono a disposizione. Sarà lui a scegliere il momento giusto e dove farmi giocare. Quello che conta è fare sempre meglioù".



LO STESSO SARRI DI SEMPRE - "Ho ritrovato lo stesso Sarri che ricordavo ai tempi di Empoli, conosco già il modo di lavorare e cosa chiede. io voglio tornare a sentirmi un giocatore importante e utile, dopo due anni difficili questo è l’ambiente ideale per me. Al livello di squadra dobbiamo tornare in Champions, che è alla nostra portata.. Dobbiamo lottare per la Champions e questo è l0ambiente ideale per me dove potermi rilanciare. So che mi ha voluto il mister stesso. Perciò se sono qui è perché ne avevano bisogno".