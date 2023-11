Matias Vecino, centrocampista della Lazio, è tornato a parlare del trasferimento al Galatasaray, sfiorato in estate. Queste le sue parole a Laziopress: “È stata una sorpresa per me perché è arrivata alla fine del mercato, la prima cosa che ho fatto è stata parlare con l’allenatore per capire cosa pensa visto che erano arrivati anche nuovi giocatori dal mercato. Sarri non ha voluto che io andassi via e questo mi ha fatto davvero piacere perché ha dimostrato di contare su di me. Poi muovere tutta la famiglia da Roma, dove stiamo benissimo non sarebbe stato facile".