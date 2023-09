Matias Vecino è tra le poche note liete di questi inizio di stagione in casa Lazio. Sarri è riuscito a reintegrare pienamente il centrocampista uruguayano nel gruppo dopo che era stato a un passo dalla cessione a fine agosto. Per lui si era fatto avanti il Galatasaray e il classe '91 aveva chiesto esplicitamente di essere ceduto, perché credeva che sarebbe scivolato indietro nelle rotazioni in rosa visti i diversi nuovi arrivi a centrocampo. La società aveva anche trovato una base di accordo con i turchi per il trasferimento, ma il tecnico toscano ha bloccato tutto.



E meno male, pensano oggi in molti, considerando i problemi di inserimento negli schemi biancocelesti che stanno affrontando Kamada, Guendouzi e Rovella. La prestazione più che positiva, da titolare, contro l'Atletico Madrid e l'ingresso in campo sabato scorso col Monza testimoniano che Vecino è ora più che mai un punto fermo per Sarri all'interno del gruppo. Mercoledì infatti potrebbe toccare di nuovo a lui scendere in campo dall'inizio contro il Torino. Da mezzala o da perno basso del centrocampo, lo stabilirà il tecnico. Matias in ogni caso risponderà presente.