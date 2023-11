Matias Vecino difficilmente sarà in campo con la Lazio alla ripresa contro la Salernitana. Il centrocampista uruguayano ha riportato uno stiramento al gluteo destro dopo il derby. Ha dovuto rinunciare alla convocazione della nazionale sudamericana e sta già lavorando da alcuni giorni per un suo pronto recupero. Come riporta il Messaggero questa mattina le sue condizioni sono in miglioramento, ma Sarri verosimilmente punta a riaverlo pienamente a disposizione per la gara successiva di campionato con il Cagliari. In mezzo ci sarebbe anche la sfida di Champions col Celtic il 28 novembre, ma il numero 5 biancoceleste è squalificato dopo il giallo rimediato nell'ultima gara col Feyenoord.