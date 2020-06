Furia Lazio sulla trasmissione "Le Iene". Dopo la messa in onda dell'oramai celebre servizio sui presunti pagamenti in nero nei confronti di Mauro Zarate, la Lazio è pronta a difendersi per vie legali. Come riporta il Corriere dello Sport, il veleno lanciato da Luis Ruzzi, ex procuratore dell'attaccante argentino, non ha lasciato indifferente Claudio Lotito.



VELENO ZARATE - Dopo aver nuovamente risposto al comunicato de Le Iene: "Davvero goffo il tentativo de Le Iene di sottrarsi alle proprie responsabilità. Hanno diffuso un comunicato nel quale ci dicono che vogliono sapere da chi ci sia arrivato il loro servizio. In buona sostanza, chi ha preparato la trasmissione (e dunque chi aveva l’obbligo di custodire il filmato) domanda a noi (e non a se stesso) come questo sia potuto finire sul web (dove chiunque poteva e può consultarlo). Un vero e proprio paradosso che ci conferma soltanto di aver fatto bene a non partecipare al linciaggio”. La vicenda finirà in tribunale.