La Lega Serie A ragiona sulla ripresa del campionato, rigorosamente a porte chiuse. Il presidente della Lazio Lotito, che è uno dei grandi alfieri del ritorno in campo, porterà le sue istanze in Lega Calcio venerdì. Ma sul tavolo potrebbe esserci una nuova opzione: selezionare una serie di stadi nelle zone dove il contagio è più ridotto e giocare le giornate restanti in campo neutro.



SCUDETTO IN CAMPO NEUTRO - Come riporta il Corriere dello Sport, alcune zone d'Italia sono state tragicamente colpite dal Coronavirus: le squadre del Nord Italia, ad esempio, potrebbero andare a giocare in altre regioni d'Italia, al centro o al sud. Ad ogni modo, a porte chiuse, non ci sarebbero particolari penalizzazioni nel cambiare stadio.