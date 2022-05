(sabato 21 maggio alle ore 20.45 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 38esima e ultima giornata di campionato in. I biancocelesti si sono già qualificati alla prossima Europa League.LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Hysaj, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri.VERONA (3-4-2-1): Montipò; Sutalo, Casale, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Lasagna, Caprari; Simeone. All. Tudor.