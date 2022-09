Dopo il convincente esordio in Europa League e il successo per 4-2 contro il Feyenoord, la Lazio ospita l'Hellas Verona all'Olimpico. Sarri si affida al tridente composto da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni, con probabile panchina iniziale per Luis Alberto. Saranno invece Henry e Lasagna a guidare l'attacco dei gialloblù di Cioffi. Calcio d'inizio domenica alle 18 (diretta su Dazn). Queste le probabili formazioni:



LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri



VERONA (3-5-2): Montipò; Coppola, Hien, Gunter; Faraoni, Ilic, Veloso, Lazovic, Doig; Henry, Lasagna. All. Cioffi