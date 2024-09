Getty Images

La quarta giornata di Serie A, la prima dopo la sosta per le nazionali, si chiude con il posticipo di stasera tra Lazio e Verona in programma all'Olimpico., prima della pausa aveva pareggiato 2-2 contro il Milan e ora è a caccia dei tre punti che mancano da due partite.. La squadra di Zanetti ha preso 3 gol in tre turni e tutti contro la Juventus.

: Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos..: Baroni.: Montipò; Dawidowicz, Coppola, Magnani; Tchatchoua, Belahyane, Dani Silva, Lazovic; Harroui, Kastanos; Tengstedt..: Zanetti.