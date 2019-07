Due giorni insieme, per parlare di mercato. Tra Inzaghi e Tare il rapporto è strettissimo: hanno passato qualche ora di relax a Sabaudia, sul litorale laziale, per fare il punto sulle situazioni di mercato. Come riporta il Messaggero, si è parlato di Milinkovic (Lotito non scende), di mercato, di possibili scenari.



MERCATO LAZIO - I due hanno guardato insieme l'estrazione del calendario, ma soprattutto si sono soffermati su situazioni poco chiare. Inzaghi vorrebbe convincere Badelj a rimanere: ci ha parlato durante gli ultimi giorni di ritiro, vorrebbe provare a trattenerlo. Stesso discorso per Caicedo: non è stato trovato l'accordo con il suo rinnovo, lo scenario è complesso. In alternativa il mister vorrebbe Petagna.