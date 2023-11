La Lazio approfitta della sosta per programmare il mercato. Come riporta il Messaggero stamattina, è fissato nei prossimi giorni (probabile già nel week-end) un vertice a tre, Lotito-Fabiani-Sarri, per fissare le strategie per gennaio e non solo.



Sul tavolo le idee Insigne, Mikautadze e Savinho, che rimango delle allettanti possibilità, ma anche altri profili per il centrocampo (Colpani) e, in generale, per capire su quali basi muoversi. Perché anche alla luce degli investimenti già fatti in estate, la Lazio quasi certamente opererà solo se prima ci saranno delle uscite. Oltre agli esuberi, per i quali si cercherà sistemazione, saranno fondamentali le indicazioni del tecnico per capire su quali elementi si potrà continuare a puntare per il futuro.