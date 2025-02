Lazio, vertice in programma tra Baroni e la società

Getty Images

Gestire il presente e programmare il futuro. Questo il tema del vertice che andrà in scena nei prossimi giorni a Formello tra. In casasi farà il punto della situazione tra inserimento dei nuovi arrivi, rientro degli infortunati e obiettivi da centrare sul campo. A svelare la notizia ci ha pensato oggi il Corriere dello Sport. Il confronto tra l'allenatore e il direttore sportivo affronteranno anche il tema del contratto. I risultati hanno rafforzato il legame e la convinzione nel club di aver puntato sulla persona giusta. Già nei prossimi mesi o al più tardi in estate potrebbe arrivare la firma sul prolungamento e adeguamento dell'ingaggio.

Le priorità di tutti però al momento sono rivolte al terreno di gioco e alla parte finale della stagione che vede la. La società e l'allenatore sono sulla stessa lunghezza d'onda nel voler provare a giocarsi tutte le carte fino in fondo.per sostenere economicamente il nuovo progetto tecnico che è stato intrapreso dalla scorsa estate. In questo senso il recupero degli infortunati sarà fondamentale; ma Baroni e Fabiani inizieranno anche a parlare di quali saranno le pedine su cui fare affidamento per il futuro e quali invece potrebbero eventualmente essere sacrificate, nel processo di rinnovamento e ringiovanimento della rosa. La priorità insomma resta il presente, in casa biancoceleste, con un occhio però già fisso verso il futuro.