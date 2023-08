Per Sarri Patric è incedibile. Questo quanto riporta oggi Il Messaggero, parlando della situazione del difensore spangolo, oggetto dell'interesse nei giorni scorsi del Betis Siviglia, che sta cedendo Luiz Felipe in Arabia. Per il tecnico della Lazio, il numero 4 è un punto di riferimento della rosa. Una riserva di sicura affidabilità, alla quale non intende rinunciare.