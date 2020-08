Valzer delle punte. La Lazio si muove alla ricerca di due attaccanti. In attesa di novità sul fronte David Silva (la firma sul contratto triennale da 3,5 milioni di euro a stagione più bonus arriverà a breve), il ds Tare monitora il mercato. In arrivo Muriqi, 26enne kosovaro del Fenerbahce: trattativa è nella fase finale. La Lazio verserà nelle casse dei turchi 16 milioni di euro più altri 2 milioni di euro come bonus. Per il giocatore pronto un contratto quinquennale da 2 milioni di euro a stagione. Una punta di peso che andrebbe a completare il reparto offensivo di Simone Inzaghi: Muriqi ha collezionato ben 15 gol in 32 partite nell’ultimo campionato, è abile nel gioco aereo e si integrerebbe bene per caratteristiche con Correa e Immobile. Sempre calda la pista per Borja Mayoral, classe 1997 del Real Madrid (ma ha giocato lo scorso campionato in prestito al Levante): si discute sull’inserimento del diritto di recompra per i Blancos. In uscita Adekanye e Caicedo. Il primo chiede spazio, vorrebbe giocare di più, ma è consapevole che la concorrenza è alta. Ha attirato l’interesse di club inglesi e olandesi. L’ecuadoriano, invece, considera terminata la sua esperienza in biancoceleste: ha ricevuto offerte dal Qatar e dall’Italia, ma all’estero guadagnerebbe di più. Verso il rinnovo, infine, Ciro Immobile, pronto a sposare a vita il progetto Lazio.