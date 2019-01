Jordan Lukaku, esterno mancino della Lazio, lascia il club biancoceleste e la Serie A. L'ex Anderlecht, infatti, si trasferisce al Newcastle, alla corte di Rafa Benitez: prestito con diritto di riscatto. Finisce così, quindi, l'avventura italiana del fratello di Romelu: 53 presenze in Serie A e 9 in Coppa Italia, con una rete, realizzata contro il Crotone il 23 dicembre 2017. Oggi il calciatore non si è allenato a Formello.