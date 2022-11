Esperto, pronto all'occorrenza, ma che non avrebbe problemi ad accettare la panchina. Questo il profilo che sembrerebbe ideale come vice-Immobile. La Lazio a gennaio darà priorità assoluta al terzino sinistro, ma Il Tempo oggi riporta la notizia di una possibile occasione per il ruolo di centravanti di riserva, Si tratta di Kevin Lasagna, dell'Hellas Verona, che secondo il suo agente Federico Pastorello risponderebbe a pieno alle necessità dei capitolini.



Trent'anni compiuti, alla ricerca di riscatto dopo un paio di annate non brillantissime. Un'esperienza alla Lazio sarebbe un salto di qualità importante a questo punto della sua carriera e per questo accetterebbe senza problemi di fare il comprimario. Il suo cartellino inoltre costerebbe intorno ai 2 milioni di euro, cifra alla portata delle esigenze di bilancio delle Aquile. La proposta della sua candidatura è sul tavolo di Lotito. Considerando gli altri possibili affari invernali in ballo con gli scaligeri (Ilic e Doig, ndr), nelle potrebbe anche essere presa in considerazione.